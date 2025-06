Donini unica candidata a segretaria, ma è una tregua armata nel Pd

Alla fine c’è un solo candidato per il ruolo di segretario comunale del Pd di Santarcangelo. Sarà Paola Donini, ex assessore e capogruppo dei dem, e segretaria comunale uscente, a correre al congresso per la riconferma. Ieri sera scadevano i termini per la presentazione della candidatura, tra oggi e domani è atteso l’annuncio ufficiale. Ma questo non significa affatto che sia tornata la pace tra le correnti del Pd clementino. Ha insomma prevalso il buon senso, questo è vero: se ci fossero stati due candidati al congresso, il Pd di Santarcangelo avrebbe fatto una pessima figura e, soprattutto, avrebbe mandato all’esterno inequivocabili segnali di forti divisioni e scontri tra le correnti. Soprattutto in questo momento in cui, nel Riminese e in tutta la regione, il Pd sta cercando di ricompattarsi proprio attraverso la fase congressuale, con candidature unitarie. Tant’è che Giulia Corazzi sarà l’unica candidata a segretario provinciale dei dem, in tandem con Christian D’Andrea (già indicato come vicesegretario), e anche per la segreteria comunale di Rimini c’è un solo candidato (Giacomo Gnoli, con Annamaria Barilari indicata vicesegretaria). Anche a Santarcangelo Paola Donini correrà da sola, per il bis, ma in tutt’altro clima. Lo scontro tra la corrente del Pd di cui fa parte Donini (l’ala riformista) la corrente più a sinistra non è stato affatto ricomposto. E potrebbe avere delle ripercussioni, non solo sul partito.