Donna accusa su TikTok il suo ex: "Dire il vero non è diffamazione"

Un riminese, disoccupato e con precedenti per maltrattamenti, ha provato a portare in tribunale la sua ex, una trentenne di Pesaro, per un video su TikTok. Lei aveva messo online un minuto di sfogo, raccontando la propria esperienza: "Il mio ex ha tentato di uccidermi". E ancora: "Non siamo oggetti, non avete alcun diritto su di noi. Gli uomini non hanno firmato un certificato di proprietà". Non un atto di accusa generico, ma un invito ad altre donne a non sottostare ai soprusi, a ribellarsi. Parole dure, senza nomi né cognomi, ma sufficienti a farlo scattare: si è sentito diffamato e ha chiesto 15mila euro di risarcimento, oltre alla cancellazione del debito di 12.588 euro che aveva accumulato per precedenti condanne di stalking e lesioni proprio contro di lei. La storia va avanti dal 2021, tra cause civili e penali, dopo una relazione finita male e mai digerita dall’uomo. Lei, assistita dall’avvocata Eva Ragaini, aveva già ottenuto sentenze di condanna nei suoi confronti e persino notificato un atto di precetto per costringerlo a pagare i danni. Questa volta, però, il tribunale di Pesaro, con la giudice Sabrina Carbini, è stato chiaro: raccontare la propria vita non è diffamazione, se i fatti sono veri e documentati. Lo sfogo, scrive la sentenza, era "proporzionato alle molteplici offese ricevute e scriminato dalla esasperazione". Del resto, i precedenti non lasciano spazio ai dubbi: nel 2023 l’uomo era stato condannato a due anni e otto mesi per maltrattamenti; nel 2024, a San Marino, era arrivata un’altra condanna a un anno e quattro mesi per reati collegati alla stessa vicenda. Le carte raccontano pedinamenti, appostamenti, aggressioni e minacce. In aula lui ha provato a difendersi, sostenendo che, essendo agli arresti domiciliari, non poteva replicare online e che il video aveva rovinato la sua immagine. Ma la giudice non ci ha trovato nulla di concreto: nessuna perizia, nessuna relazione medica, nessuna prova di reali danni. Risultato? Ricorso respinto, spese legali a suo carico e un principio ribadito con forza: se una donna racconta pubblicamente la sua esperienza e lo fa su fatti veri e accertati, non la si può imbavagliare. Per la trentenne pesarese questa non è solo una vittoria personale: è la conferma che trasformare il dolore in testimonianza è possibile, e che la giustizia può fare da scudo a chi decide di parlare. Anche il giudice penale, in un procedimento parallelo, l’aveva già assolta: adesso il messaggio arriva forte e chiaro.