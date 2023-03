Donna aggredita davanti ai figli Minacciata dal padrone di casa perché non pagava l’affitto

Una lite furiosa. Le offese. Poi le minacce e infine un’aggressione fisica. Un’escalation di violenza presunta che ha trascinato davanti al giudice di pace un medico 74enne di Verucchio, imputato appunto per minacce e percosse per fatti avvenuti una sera di fine luglio del 2018 all’interno di un appartamento di proprietà del professionista e la moglie, a quel tempo in locazione a una donna marocchina, ora 36enne.

Un’accusa maturata appunto anni fa, quando secondo la ricostruzione dei carabinieri di Verucchio – dove la vittima della presunta aggressione fisica e verbale aveva sporto denuncia – il medico 74enne si era presentato nell’appartamento di sua proprietà per presentare all’affittuaria le proprie rimostranze riguardo ad alcuni mancati pagamenti della rata di affitto. Pagamenti che, secondo la versione della difesa della donna affidata all’avvocato Alberto Poli del foro di Treviso, sarebbero venuti a mancare dal coinquilino con cui la 36enne divideva l’appartamento. Dentro al locale, la donna viveva anche con i propri tre bambini, tutti minori, che avrebbero assistito all’accaduto quando, poco prima delle 23 del 26 luglio 2018, il medico e la moglie si sarebbero presentati alla porta suonando insistentemente il citofono.

Ad aprire loro sarebbe stata la sorella della vittima, che si trovava in casa per aiutare la parente a prendersi cura dei tre bambini piccoli, pensando si trattasse del marito atteso di ritorno per quell’ora. Una brutta sopresa è stata per le due donne quando anziché il marito all’ingresso di casa si sono invece trovate la coppia su tutte le furie. A questo punto sarebbe scaturito un acceso diverbio in cui secondo le accuse rivolte al 74enne, difeso dall’avvocato Gianluca Brugioni del foro di Rimini, l’uomo sarebbe arrivato a minacciare e spintonare la donna. La lite in quell’occasione sarebbe poi andata a scemare senza più gravi conseguenze salvo quelle psicologiche di cui la vittima soffrirebbe ancora. Per l’uomo è poi seguita una denuncia per minacce e percosse e, successivamente, il rinvio a giudizio davanti al giudice di pace dove ieri mattina si è celebrata un’udienza del processo durante la quale sono stati ascoltati i consulenti di parte, prima di un rinvio da parte del giudice al prossimo 16 giugno. L’imputato ha respinto ogni addebito nei propri confronti e il consulente di parte ha affermato che non ci siano relazioni tra i disturbi della donna e l’episodio contestato.

Francesco Zuppiroli