Donna azzannata dal rottweiler al parco

Santarcangelo (Rimini), 26 agosto 2023 – Interviene per mettere fine ad una zuffa tra cani nei pressi dello sgambatoio e rimane ferita ad un braccio. Mattina di grande paura al parco dei Cappuccini di Santarcangelo, vicino al supermercato della Coop. Una donna santarcangiolese di 29 anni è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso a causa del morso di un cane che le ha provocato una lacerazione, per fortuna non di grave entità, ad un braccio. Dopo essere stata medicata sul posto dal personale sanitario, la 29enne è stata accompagnata all’ospedale ’Infermi’ di Rimini per essere sottoposta ad ulteriori accertamenti. Qui i medici hanno applicato alla ragazza alcuni punti di sutura per ricucire la ferita causata dalle fauci dell’animale.

L’allarme è scattato attorno alle 10. A un certo punto, in corrispondenza dello sgambatoio che si trova proprio all’interno del parco dei Cappuccini, due cani - un rottweiler e un golden retriever - sono entrati in contatto tra di loro e hanno innescato un parapiglia, iniziando ad azzuffarsi tra ringhi e latrati. Le due proprietarie degli animali si sono quindi avvicinate per cercare di separarli. Ad avere la peggio è stata la 29enne, la padrona di uno dei due cani coinvolti, raggiunta da un morso, probabilmente del rottweiler secondo quanto è stato riferito successivamente dai testimoni. Le altre persone presenti nel parco, alla vista di quella scena, sono quindi corse in soccorso della donna ferita e hanno immediatamente contattato il 118 facendo accorrere sul posto a sirene spiegate un’ambulanza. Al parco dei Cappuccini è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia per svolgere gli accertamenti di rito. All’arrivo degli agenti, i due cani si erano allontanati dall’area verde, venendo rintracciati solamente in seguito. Sono state sbrigate le pratiche previste dalla legge ed è stata poi notificata la segnalazione al servizio veterinario dell’Ausl Romagna. Per fortuna la lacerazione causata dai denti del cane non si è rivelata particolarmente profonda ed è stata possibile medicarla con alcuni punti di sutura. Al momento non sono state presentate ancora denunce. In casi come questo, la legge prevede che si possa procedere solo attraverso querela di parte.