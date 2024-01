Donna sui binari, il treno le passa sopra: viva per miracolo

Rimini, 18 gennaio 2024 - Si stende sui binari e il treno le passa sopra: viva per miracolo. Una donna di 54 anni, originaria di Bagno di Romagna, è la protagonista dell'incredibile episodio avvenuto oggi poco prima delle 19 lungo la ferrovia che attraversa il ponte di ferro sul porto canale di Rimini.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria e i vigili del fuoco che, increduli e non senza una certa fatica, hanno estratto la malcapitata da sotto il vagone del treno regionale che aveva lasciato la stazione riminese alle 18.43 ed era diretto verso Ravenna.

La 54enne era praticamente incolume, fatta eccezione per una ferita di lieve entità sulla pancia. Ai soccorritori si è presentata in stato confusionale ed avrebbe incominciato a farfugliare frasi sconnesse, insultando e aggredendo verbalmente il personale del 118 e i vigili del fuoco che l'hanno aiutata.

La donna - una senza fissa dimora che frequenterebbe la stazione di Rimini - non ha saputo spiegare cosa ci facesse lungo i binari, ma ha parlato in maniera confusa di una presunta aggressione da parte di un uomo.

Non si tratterebbe, comunque, di un tentativo di suicidio: forse la donna stava dormendo o aveva perso i sensi, non accorgendosi dell'arrivo del regionale. Nel momento in cui è sopraggiunto il convoglio, si sarebbe trovata distesa parallela tra le due rotaie o guaine, nella parte concava del binario ferroviario.

A dare l'allarme è stato il macchinista del treno, che con grande prontezza ha scorto una sagoma lungo il tracciato, nell'attimo in cui i fari del mezzo l'hanno rischiarata; immediatamente ha tirato il freno di emergenza, facendo arrestare il convoglio. La carrozza di testa e alcune carrozze passeggeri hanno comunque 'transitato' sopra la 54enne distesa, pur senza colpirla e sfiorandola a malapena. Quest'ultima, dopo essere stata medicata sul posto, è stata accompagnata in pronto soccorso per ulteriori accertamenti.