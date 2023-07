Donna cade e si ferisce in via Petrarca, la Lega: "Vittima dell’incuria" Una donna è caduta a Cattolica per la pavimentazione sconnessa, richiedendo l'intervento del 118 e della polizia locale. Il consigliere della Lega Marco Cecchini ha chiesto più cura per la città, per vivere in un luogo pulito e sicuro.