Donna di 36 anni trovata morta in spiaggia

Non solo disagi. La nevicata che ha colpito il Riminese la scorsa notte si è lasciata dietro anche morte. Quella di una cameriera di 36 anni, di origine rumena, che viveva in residence a Torre Pedrera, lì dove ieri alle 8.30 alcuni passanti che camminavano sulla spiaggia imbiancata hanno visto il cadavere della donna, all’altezza del bagno Bela Burdela, in viale San Salvador. Immediatamente è stato lanciato l’allarme al 118 e alla polizia, intervenuta sul posto con il personale delle Volanti, la Squadra mobile e la polizia scientifica per accertare quanto accaduto alla donna trovata senza vita. Un giallo quello a Torre Pedrera che però di ora in ora ha iniziato a schiarirsi agli occhi degli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Secondo le indagini si sarebbe trattato di un gesto volontario, con la 36enne che dopo un primo esame cadaverico da parte del medico legale è risultata morta per annegamento attorno alle 6 di mattina. Ad accertare l’ipotesi sarà ora l’autopsia disposta sul cadavere, su cui non c’erano segni di violenza.