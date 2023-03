Rimini, donna in fuga tra le auto inseguita dal compagno. Salvata dalla suocera

Inseguita dal compagno che la vuole picchiare

Rimini, 27 marzo 2023 – Nelle scorse settimane, al termine di un litigio furibondo, aveva colpito la compagna con un pugno alla nuca. Probabilmente l’avrebbe massacrata di botte, se a salvare la donna non fosse stata la suocera, che si era frapposta tra l’uomo, un peruviano di 28 anni, e la vittima, permettendo a quest’ultima di fuggire in strada.

Lì, la giovane aveva iniziato a correre tra le macchine che sfrecciavano. Gli automobilisti, vedendo la donna in fuga, si erano fermati e le avevano fatto scudo, respingendo così un nuovo assalto del 28enne. L’uomo, difeso dall’avvocato Flavio Moscatt del foro di Rimini, comparirà in aula il 14 giugno per rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della madre dei suoi figli. Il gip, dando seguito alla richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, ha emesso nei suoi confronti un decreto di giudizio immediato.

Fino all’ottobre del 2021 la donna aveva vissuto in Perù, decidendo poi di raggiungere il compagno in Italia e di ricongiungersi a lui. Al suo arrivo a Rimini, tuttavia, aveva scoperto che l’uomo nel frattempo si era trovato un’altra fiamma. Ciò nonostante, avrebbe continuato a comportarsi in maniera estremamente possessiva e aggressiva nei confronti della donna, non perdendo occasione per denigrarla, minacciarla e vietandole di uscire di casa da sola.