Donna investita a Novafeltria

Un altro incidente sulla Marecchiese. L’ennesimo. È avvenuto ieri intorno a mezzogiorno a Novafeltria, nel centro abitato di Secchiano. Nei pressi del bivio per Cantina, una donna al volante di Fiat 500L (residente in Valmarecchia) ha investito una 60enne che abita nella zona. Stando a una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la strada per gettare i rifiuti nel cassonetto, quando è stata colpita dall’auto che viaggiava in direzione Rimini.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce verde di Novafeltria, che hanno trasportata la 60enne all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti di polizia locale e i carabinieri, per effettuare gli accertamenti del caso e gestire la viabilità: il tratto di Marecchiese in direzione Novafeltria è rimasto temporaneamente chiuso per i rilievi, con il traffico deviato verso Sogliano e gli inevitabili disagi alla circolazione.

La donna ricoverata al ’Bufalini’ ha riportato un forte trauma cranico, a causa della caduta, e altre lesioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.