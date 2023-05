Donna investita da un’auto mentre attraversa la strada

Stava attraverando la strada a piedi quando è stata investita da un’auto. Brutto incidente lunedì sera a Dogana. Sul posto, in via Campolungo, sono subito arrivati Polizia Civile e ambulanza. I medici del 118 hanno prestato i primi soccorsi alla donna, una cittadina italiana di 69 che, provenendo da sinistra stava attraversando la strada. Strada sulla quale viaggiava, erano circa le 22, un’auto guidata da un sammarinese che stava percorrendo la via verso Dogana bassa-Serravalle. Per cause sulle quali stanno ancora indagando le forze dell’ordine del Titano, l’auto ha travolto la donna.

Viste le gravi ferite riportate la 69enne è stata portata al Pronto soccorso dell’ospedale di Stato. Per lei una prognosi di 30 giorni e il trasferimento, quella notte stessa, all’ospedale Infermi di Rimini. Sono in corso indagini da parte della Polizia Civile per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

L’ultimo investimento a San Marino risale a poco più di

un mese fa. Era, infatti, il 23 marzo quando un’auto aveva centrato in pieno una donna di 89 anni mentre stava attraversando via Consiglio dei sessanta, nei pressi delle strisce pedonali della scuola dell’infanzia, sempre a Dogana. Un brutto impatto anche in quella occasione con l’anziana che, dopo i primi soccorsi all’ospedale di Stato del Titano era stata trasferita all’Infermi di Rimini riportando diverse fratture.