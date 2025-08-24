Donna minacciata con una katana La spirale di paura creata dal compagno

Doveva essere una storia d’amore, è diventata una prigione fatta di minacce, umiliazioni e paura. La Procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio per un 41enne residente a Cattolica, accusato di aver reso la vita della compagna un incubo fatto di insulti, intimidazioni e aggressioni, fino a costringerla a lasciare la casa coniugale insieme ai figli. L’uomo, stando alle indagini, sarebbe persino arrivato al punto di servirsi di una katana per impaurire la malcapitata.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti (coordinati dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi), la relazione si sarebbe trasformata in una spirale di paura che, giorno dopo giorno, avrebbe tolto serenità e libertà alla donna spingendola quindi a cercare di allontanarsi dal compagno. Le accuse - stando al quadro delineato dai carabinieri della tenenza di Cattolica, che si sono occupati delle indagini - parlano di una pressione costante, fatta di parole offensive, accuse pesanti, minacce ripetute e controlli ossessivi.

Il controllo messo in atto dal 41enne si sarebbe esteso anche alla vita digitale: i profili social, i messaggi sul telefono, persino gli stati condivisi online, tutto sarebbe stato scandagliato dall’indagato. L’uomo avrebbe più volte preteso di leggere le conversazioni private, arrivando a strapparle il cellulare dalle mani, convinto che dietro a ogni contatto potesse nascondersi un tradimento. L’ansia e la paura sarebbero diventate compagne quotidiane per la donna, che ha finito per vivere in uno stato di costante prostrazione fino a decidere di allontanarsi definitivamente dal 41enne.

I momenti di tensione più gravi sarebbero emersi quando lei aveva espresso la volontà di separarsi. Proprio in quel periodo le aggressioni verbali si sarebbero intensificate, accompagnate da atteggiamenti violenti: oggetti scagliati durante i litigi, intrusioni sul posto di lavoro e nella palestra frequentata dalla donna. In una circostanza, si sarebbe mostrato addirittura con una katana, una spada giapponese, con un comportamento che – secondo l’accusa – aveva il chiaro intento di incutere timore.

Tra l’autunno 2024 e i primi mesi del 2025, la situazione sarebbe degenerata ulteriormente. Non solo insulti, ma anche minacce di distruggere attività e beni familiari, accuse di rubargli denaro, insinuazioni continue sulla sua presunta infedeltà. Difeso dall’avvocato Andrea Guidi, l’uomo ora dovrà affrontare l’udienza preliminare, in cui il giudice deciderà se accogliere la richiesta della Procura e mandarlo a processo.