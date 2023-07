Donna perseguita una coppia Si innamora ma viene respinta e scatena un inferno senza limiti

Si innamora dell’amico e pretende a tutti i costi di diventare la sua fidanzata. Non accettava che l’uomo potesse vedere e frequentare altre donne. Per questo motivo, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe messo in atto una serie di azioni per mandare a rotoli il fidanzamento con quella che ai suoi occhi appariva come la ‘rivale’ oltre che un ostacolo da rimuovere per la conquista del cuore dell’amato. Una storia di amore tossico e morboso sarebbe dietro le accuse mosse nei confronti di una riminese di 49 anni, difesa dall’avvocato Piergiorgio Campolongo, per la quale il sostituto procuratore Luca Bertuzzi (foto) ha chiesto il rinvio a giudizio, ipotizzando nei suoi confronti il reato di atti persecutori. L’udienza preliminare davanti al gup del tribunale di Rimini si terrà il 5 dicembre prossimo. Secondo quanto riportate dalla vittima alle forze dell’ordine, l’indagata avrebbe portato avanti una doppia persecuzione, nel periodo compreso tra il novembre del 2022 e il gennaio di quest’anno. Nel primo caso, il bersaglio sarebbe stato quell’uomo di quasi vent’anni più grande di lei e del quale si era perdutamente invaghita. Persecuzione che si sarebbe realizzata in vari modi, ad esempio presentandosi senza preavviso nell’ufficio in cui lavora e iniziando a rivolgergli delle minacce. "Ci penso io a farvi lasciare" avrebbe detto in un’occasione l’indagata. Il tutto avrebbe avuto delle ricadute, anche a livello psicologico, sullo stato di salute dell’uomo, portandolo a intraprendere un percorso di cura. Ma nel mirino della 49enne era finita soprattutto la compagna dell’uomo. Fermamente intenzionata, secondo la ricostruzione dell’accusa, a far naufragare la loro relazione, l’indagata avrebbe mandato alla ‘rivale’ messaggi e lettere per screditare l’immagine dell’uomo, accusandolo di tradimento. Affermazioni accompagnate anche da uno screenshot di una presunta conversazione tra l’amico ed una terza donna, oltre ad una foto che li avrebbe ritratti insieme. I suoi sforzi alla fine hanno colto nel segno, portando alla fine della relazione tra l’uomo e la compagna. Quest’ultimo però non è rimasto a guardare e ritenendo di essere stato costretto a subire delle ingiuste vessazioni, ha deciso di rivolgersi al suo avvocato di fiducia per formalizzare una querela nei confronti della donna che sostiene fosse diventata l’incubo della sua vita.