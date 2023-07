Donna riminese condannata per falsità ideologica, 44enne a pagare 1.500 euro all'ex marito

E’ stata condannata a tre mesi (pena sospesa) oltre al pagamento di 1.500 euro a favore dell’ex marito, che si è costituito parte civile. La sentenza riguarda una donna riminese di 44 anni, accusata di falsità ideologica.

Secondo la ricostruzione, la 44enne avrebbe indotto in errore i pubblici ufficiali del Comune di Rimini, spingendoli a cambiare la residenza anagrafica del figlio minorenne in mancanza però dell’assenso anche dell’altro genitore. Dietro la vicenda c’è un rapporto estremamente conflittuale tra ex marito ed ex moglie, scandito anche da denunce e querele reciproche. Il figlio minorenne risiede stabilmente nella casa del padre, in provincia di Forlì-Cesena, anche se il tribunale ha stabilito una collocazione paritaria per entrambi i genitori. Tutto comincia nel luglio 2021, quando il padre riceve dall’Ausl una comunicazione che lo avvisa dell’avvenuto cambio di residenza del figlio e al conseguente aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico. L’uomo si accorge subito che c’è qualcosa che non torna. Si rivolge al Comune di Rimini e scopre così che dietro quella variazione c’è l’ex moglie. Quest’ultima aveva infatti presentato una richiesta di variazione anagrafica, indicando come nuovo luogo di residenza Rimini, allegando un estratto del provvedimento del tribunale di Forlì nel quale era erroneamente riportata come residenza del figlio la casa della madre. Deciso a tutelare i proprio interessi, l’uomo ha quindi deciso di rivolgersi al legale di fiducia, l’avvocato Luca Greco, presentando querela contro l’ex moglie. A seguito di opposizione al decreto penale di condanna, si è così arrivati al processo davanti al giudice monocratico.

l. m.