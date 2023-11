Donna Sapiens Sapiens: sono tre le vincitrici

’Donna Sapiens Sapiens’: l’evento ideato da Gianfranco Gori sabato sera al Teatro Astra, condotto dall’autore con Giulia Gori. Tema drammaticamente annuale quello si discuterà in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Ricchissimo il parterre a cominciare dalle tre protagoniste, cui sarà consegnato il Premio Donna Sapiens Sapiens 2023. Si tratta di Miresa Turci, ambasciatrice d’arte e figlia del compianto pittore Giulio Turci, nonché curatrice di ’Libra - il sapere al femminile’; poi la scrittrice e artista Simona Esposito, la quale presenterà la sua ultima opera ’Le isteriche’, alla base del recital teatrale di denuncia ’Quattro donne in quattro storie’; ultima ma non per importanza la fotografa internazionale Nidaa Badwan, proveniente dalla striscia di Gaza e naturalizzata italiana, autrice di meravigliose ed acclamate mostre in tutto il mondo: un’ospite d’eccezione, che nell’occasione condividerà con il pubblico le sue incredibili vicissitudini. A premiare queste tre straordinarie figure femminili, le donne a loro volta premiate nella scorsa edizione: le ambasciatrici d’arte Adele Briani Fioravanti e Riccarda Casadei, l’attrice e giornalista Tamara Cantelli e l’attrice Barbara Sirotti.