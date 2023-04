Donna si getta in mare Salvata da un poliziotto "Mi sono tuffato senza dubbi o paure"

Senza pensarci un attimo. Senza sentire il brivido della paura e sfidando il gelido mar Adriatico delle 10.38. Così Antonio Carella, 26 anni, poliziotto in servizio nelle Volanti della questura di Rimini, è diventato eroe, ieri, in una sferzante mattinata di primavera in cui ha salvato la vita a una donna di 56 anni, trovata priva di sensi e riversa nell’acqua mentre galleggiava nel portocanale, in zona piazzale Boscovich. L’allarme di un cittadino che vede la donna gettarsi tra le acque. Poi la chiamata alla polizia e la corsa degli agenti fino al porto, dove Antonio vede la donna priva di sensi e spogliandosi appena del cinturone si tuffa in mare nel disperato tentativo di salvarla.

Antonio, cosa ha pensato poco prima di gettarsi in mare?

"Non ho pensato. Neanche un secondo. Arrivata la segnalazione in centrale di una signora che aveva tentato di suicidarsi buttandosi in mare in circa un minuto io e i miei colleghi siamo arrivati sul posto notando un gruppo di persone assiepate sul molo a guardare giù".

E cosa ha visto?

"Una donna, a faccia in giù tra le onde e in balìa delle correnti. Totalmente priva di sensi. Ho preso la decisione di buttarmi in una frazione di secondo. Ho tolto il cinturone con l’armamento e mi sono gettato".

È stato un intervento complicato?

"Mi sono avvicinato a nuovo e cercato subito di girarla per toglierle la faccia dall’acqua. è stato tutto molto concitato. La signora non respirava e ho dovuto rimanere a galla e sostenerla in quella posizione per circa cinque minuti, aspettando l’arrivo della motovedetta della Guardia di finanza".

A questo punto siete riusciti a farla rinvenire?

"Non è stato semplice. Abbiamo tirato a bordo dell’imbarcazione la donna che per tutta la durata dell’intervento è rimasta incosciente e portata subito a riva. Nel piazzale io e i miei colleghi abbiamo quindi cominciato a praticarle alcune manovre per liberarle i polmoni dall’acqua. Nell’attesa che arrivassero i soccorsi".

E all’arrivo del 118 cosa ha fatto?

"Mi sono fatto da parte mentre i sanitari procedevano a farla rinvenire, mentre tra vento sferzante e vestiti bagnati il freddo mi stava attanagliando".

Insieme alla signora, anche lei ha avuto necessità di ricovero in ospedale?

"Sì. Sono stato trasportato all’ospedale dove mi hanno visitato per scongiurare principi di ipotermia e, fortunatamente, dopo qualche ora in osservazione sono stato dimesso con una prognosi di sette giorni poiché durante l’intervento in mare mi sono slogato la spalla".

E quali sono le condizioni della signora?

"Era ricoverata in rianimazione, ma è fuori pericolo di vita".

Come sta al pensiero di averle salvato la vita?

"Devo ancora realizzare ciò che è successo. Ma la soddisfazione è tanta. Ho incontrato il fratello di lei che mi ha ringraziato per quello che ho fatto. Quella donna avrebbe potuto essere mia madre e il pensiero di saperla viva grazie a me è motivo di grande orgoglio. Penso anche ai familiari, non l’avrebbero più rivista. Averlo evitato mi fa felice".

Francesco Zuppiroli