Donna travolta da una motociclista

Paura ieri in via Melucci, per l’incidente che ha visto una donna travolta da un’altra donna che guidava una moto. Una 63enne stava attraversando la strada in bicicletta, quando è stata investita dalla ragazza in moto. Entrambe sono rimaste ferite. Ad avere la peggio la donna in bici: è stata trasportata in elicottero all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena. Anche la ragazza in moto è stata ricoverata in ospedale, ma a Rimini, e le sue condizioni non sono gravi. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza la strada dopo la copiosa perdita di benzina dalla moto. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei vigili.