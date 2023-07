Donna ucraina salvata dai vigili "I russi hanno ucciso mia figlia" Si sente male e crolla in piazza

Quando ha ricevuto la terribile notizia della morte della figlia, si è sentita male ed è crollata a terra. È stato provvidenziale l’intervento degli agenti della polizia locale che si trovavano in quel momento in piazza Cavour, che hanno subito soccorso la donna praticandole il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. L’episodio è avvenuto ieri mattina poco prima delle 9. Vittima del malore una donna ucraina, che ha raccontato poi ai soccorritori che poco prima aveva ricevuto la telefonata con cui le avevano comunicato della morte della figlia, arruolatasi come capitano della polizia in Ucraina e rimasta uccisa l’altra notte a Kiev durante un bombardamento.

La donna, che parla poco l’italiano, era stata vista girare in piazza Cavour già al mattino presto. A quanto pare, aveva anche bevuto. E qualcuno, vedendola in stato confusionale, le aveva offerto aiuto. Lei inizialmente aveva rifiutato ogni soccorso, poi è crollata a terra. Dopo i primi soccorsi prestati che avevano consentito un’apparente ripresa, gli agenti della polizia locale sono dovuti intervenire nuovamente per un’altra improvvisa perdita di coscienza, praticando il massaggio cardiaco per farla rinvenire e poi assistendola e confortandola fino all’arrivo dei sanitari del 118, che l’hanno portata in ospedale. La sua storia è venuta fuori dopo, quando la donna – grazie a un’interprete – ha raccontato la terribile verità: "Mia figlia è stata uccisa dalle bombe dei russi a Kiev". L’ucraina è ricoverata all’ospedale ’Infermi’, dove le stanno prestando cure e supporto psicologico. "Una vicenda che ci fa toccare ancora una volta da vicino gli orrori di questa guerra – dice l’assessore Juri Magrini, che era presente ieri in piazza Cavour – Voglio ringraziare gli agenti intervenuti, per il loro soccorso tempestivo e determinante".

