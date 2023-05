Donnavventura altra tappa riccionese

Riccione è ancora set televisivo per Donnavventura. Dopo la selezione, il 29 aprile, delle aspiranti reporter, quattro delle quindici ragazze selezionate dal noto format sono tornate in riviera per la fase di addestramento. Si tratta di Cecilia Bernardis, Giada Matrone, Jessica Bauccio e Irene Rizzi guidate dalle quattro veterane Alice Motta, Barbara Chiodini, Stephanie Baker e Laura Tortorici per due giorni alla scoperta del territorio riccionese. Questa è la prima tappa del viaggio di Donnavventura, sempre più ‘verde’ e attento alla sostenibilità. "Obiettivo delle ragazze sarà quello di raccontare il volto green della nostra città – commenta la sindaca Daniela Angelini –. Grazie alla realizzazione di immagini, video e documentari sarà valorizzata l’unicità di Riccione evidenziandone i punti di forza, in linea con una vacanza come esperienza. Il progetto mira a far emergere i temi cruciali del turismo sostenibile, inclusivo e di qualità che pone l’accento su cultura e ambiente come valori del territorio e della sua comunità".

ni. co.