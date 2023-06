Donnavventura sbarca nella Perla

Riccione è al centro della prima puntata della nuova serie ‘Donnavventura Green’ su Rai2. La trasmissione, che racconta le bellezze della città, andrà in onda domani alle 15,30 e in streaming su RaiPlay. Protagonisti, oltre a Cecilia, Giada, Irene e Jessica, prescelte tra 150 reporter, e coadiuvate dalle veterane Alice, Barbara, Laura e Stephanie, saranno un fotografo, un bagnino, un venditore ambulante di canditi e un’addestratrice di delfini. Tra le location spiccano il parco della Resistenza, Fondazione Cetacea e Club Nautico. Le altre puntate di Donnaventura sono previste per domenica alle 15,50, sabato 17 alle 15:30 e domenica 18 alle 15,50.