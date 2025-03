Donne a lezione di autodifesa: ecco il corso

A lezione di autodifesa. Torna anche in questa primavera il corso di difesa personale femminile, per il quale c’era molta richiesta. Le lezioni si rivolgono alle donne riccionesi e del territorio. Ieri sera si è tenuto il primo appuntamento di un corso che in pochissimo tempo è andato sold out, coprendo tutti e 25 i posti disponibili. Il corso (Nella foto l’edizione 2024) è organizzato dalla commissione Pari opportunità del Comune in collaborazione con il comando provinciale di Rimini dell’Arma dei carabinieri. Nel pomeriggio di lunedì in municipio si è tenuta la cerimonia di apertura del corso alla presenza dell’assessora alle Pari opportunità, Marina Zoffoli, della presidente della commissione Pari opportunità Eleonora Ruggeri, del capitano Valerio Monte, comandante della Compagnia dei carabinieri di Riccione, del luogotenente Claudio Cacace e del luogotenente Andrea De Cesaris, istruttore del corso. Al centro delle lezioni di autodifesa personale ci sarà la gestione della paura, lo sviluppo dell’autostima e le pratiche per difendersi da qualsiasi tipo di aggressione. Le lezioni si terranno al martedì e giovedì.