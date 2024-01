Donne angelo fanno le pulizie, politica spaccata sul calendario creato dall’intelligenza artificiale

Rimini, 14 gennaio 2024 – Avrebbe dovuto essere un semplice cadeau natalizio da parte dell’impresa di pulizie Prime Cleaning nei confronti dei propri clienti. E invece il calendario creato dall’intelligenza artificiale, che raffigura donne angelicate alle prese con pulizie e altre faccende domestiche, ha finito per diventare un caso politico oltre che di genere.

A segnalare per prime il "cattivo gusto" dell’almanacco targato Prime Cleaning sarebbero state infatti alcune clienti dell’impresa di pulizie e sanificazione di via Sassoli. Poi, il bubbone è scoppiato quando anche la vicesindaca e assessora alle Politiche di genere Chiara Bellini ha condannato aspramente il calendario che "fornisce di noi donne un’immagine che non è quella giusta per rappresentare le professioniste che lavorano. L’offesa non è tanto nel fatto che la donna sia impegnata nella professione, ma anche il come sia stata resa nel calendario".

Per lo più le donne-angelo indossano sottovesti, sono di bell’aspetto e "sono associate a un mestiere che in questo modo avvalla la cultura maschilista e patriarcale per cui sia nel Dna femminile farsi carico delle mansioni di pulizia – continua Bellini –. L’azienda avrà anche 388 dipendenti donne e ottenuto la certificazione per la parità di genere, ma deve dimostrare la stessa sensibilità anche nella comunicazione anziché avvallare l’idea che debba essere la donna la deputata naturale alle pulizie".

Parere contrario arriva invece da Forza Italia, con il coordinatore Mario Erbetta che ’bacchetta’ Bellini e difende la Prime Cleaning: "La parità di genere la si ottiene con la parità di diritti e doveri tra uomini e donne, con la parità delle retribuzioni e una maggiore occupazione femminile aiutata da welfare aziendale con asili gratuiti e aiuto alle donne che fanno figli. Mentre la vicesindaco vede un calendario dallo stampo patriarcale io vedo un’azienda che fa lavorare 388 donne Riminesi. Quante aziende locali possono vantare tale occupazione femminile?".