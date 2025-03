Donne e cinema:. Barbara Bouchet e la vita sul set

Le donne protagoniste del cinema con il festival C-movie. Parte oggi a Rimini la seconda edizione della rassegna cinematografica tra proiezioini, presentazioni di libri, incontri e tanti ospiti. La più attesa sarà ancora una volta Barbara Bouchet. Sabato l’attrice sarà protagonista alla Cineteca (alle 19): ripercorrerà la sua carriera dalle commedie degli anni ’70 e ’80, fino alla parte recitata in Gangs of New York di Martin Scorsese e al rapporto con Quentin Tarantino che la definì la sua "musa". La Bouchet presenterà in anteprima a Rimini, per l’occasione, alcune scene tratte dall’ultimo film di cui è la protagonista Finale allegro, la pellicola diretta da Emanuela Pirovano (che è anche la direttrice artistica di C-movie).

La rassegna, a cura di Kitchenfilm, apre oggi con un omaggio a Diana Karenne, diva del cinema muto. Al Fulgor (alle 18) Melania G. Mazzucco presenterà il libro Silenzio, Le sette vite di Diana Karenne, a seguire la proiezione del film del 1920 Redenzione, e poi un estratto dal film del 1917 Il fiacre numero 13 di Alberto Capozzi, una delle più importanti opere del cinema muto italiano, in cui la diva appare in un cameo. A inaugurare il ciclo di proiezioni serali alla Cineteca sarà The brink of dreams (alle 21), un documentario del 2024 girato in Egitto con protagoniste alcune ragazze che sfidano le rigide convenzioni sociali e fondano una compagnia teatrale tutta al femminile. Domani tanti apputamenti in Cineteca, a partire (alle 10,30) della proiezione de Il mestiere di vivere alla presenza della regista Giovanna Gagliardo. Gagliardo sarà protagonista anche al pomeriggio (alle 15) alla proiezione del suo film Via degli specchi.

Il tema delle coppie, centrale in questa edizione di C-movie, verrà esplorato con la proiezione di Vita segreta di Maria Capasso di Salvatore Piscicelli, che ha come protagonista Luisa Ranieri: l’appuntamento è domani in Cineteca (alle 17), presente la sceneggiatrice Carla Apuzzo. Subito dopo (18,30) Mariuccia Ciotta e Roberto Silvestri, giornalisti e critici cinematografici, parleranno della loro speciale ’convivenza’, anche di scrittori a quattro mani, poi (alle 19) si terrà l’incontro con Carla Apuzzo e Silvana Silvestri dedicato al cinema di Piscicelli. A chiudere la seconda giornata (alle 21), l’anteprima italiana del film Oleg di Juris Kursietis. Sabato, ultimo giorno del festival, si partirà alla Cineteca con il matinée dedicato al cinema d’animazione americano insieme a Ciotta e Luca Raffaelli, uno dei maggiori esperti. Poi sarà la volta del regista Giuseppe Gaudino che (alle 15) presenterà il suo film Per amor vostro e poi dialogherà con la sceneggiatrice Isabella Sandri e Daniela Persico, direttrice artistica del Bellaria Film Festival. Alle 19 l’incontro con la Bouchet, e l’omaggio all’attrice con la proiezione del film L’anatra all’arancia.

r.c.