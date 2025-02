Donne e parità di genere con il diritto al voto

Ottant’anni fa il decreto legislativo n. 23 del 1 febbraio 1945 sanciva che le donne con 25 anni di età potessero eleggere o essere elette alle prime elezioni amministrative postbelliche. Una grande conquista, nel lento cammino verso l’uguaglianza dei diritti civili e politici. La guerra era appena finita e anche le donne vi avevano preso parte, in una sorta di parità con gli uomini. La donna, fino a quel momento, era regina del focolare e di proprietà maschile, doveva solo procreare e occuparsi della casa, non aveva diritto a esercitare nessuna professione, fuorché quella di insegnante o domestica, ma riuscì a ritagliarsi una nuova identità ricoprendo spesso ruoli riservati all’uomo. Non potendo avere indipendenza economica, era legata indissolubilmente alla figura maschile. Con l’introduzione dell’elettorato femminile alcuni partiti dell’epoca ebbero dubbi e timori, per la loro "debolezza". Oggi, anche se le condizioni di vita e di lavoro delle donne sono molto cambiate e migliorate, la battaglia per la parità non è conclusa. Per molto tempo il lavoro della donna è stato considerato subordinato a quello dell’uomo, nonostante la parità di genere fosse anche sancita anche dalla Costituzione italiana. Ci auguriamo che le donne non subiscano più il potere dell’uomo.

Delia Bucci, Indira Emendatori II, Giulia Fontana e Bianca Malpassi III