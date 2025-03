Donne e parità, un mese di eventi: "Si può colmare il divario di genere"

Il 60% dei laureati è donna, ma solo il 27% dei docenti ordinari è donna. Se poi si guarda al numero delle rettrici, ecco che il divario con gli uomini assume proporzioni ancor più ampie, sono appena il 18% del totale. Questi numeri vengono portati dalla vicesindaca Chiara Bellini (foto a sinistra) a testimonianza di un gap di fatto che ancor oggi contraddistingue la nostra società. "Oggi c’è ancora una differenza netta". L’otto marzo si avvicina, ma "vorrei rimarcare la necessità di una parità di sostanza e non solo di fatto". Un passo importante sono le iniziative organizzate con ‘L’otto sempre’ per quella che un tempo veniva definita la ‘Festa della donna’, "ma è bene definirla la giornata per i diritti delle donne". Da lunedì al 30 marzo, sarà un intero mese in cui i temi legati alla donna saranno centrali. Si parlerà di libertà, di dignità, violenza, obiettivi, del passato con le rivendicazioni degli anni Settanta e del futuro. Ma per farlo partiamo dal presente. Lo sportello di consulenza attivo alla Casa delle donne sta vedendo un aumento significativo delle persone che vi si rivolgono. Il servizio offre tre tipi di supporto: psicologico, legale e commecialistico. Il supporto psicologico è un netto aumento rispetto all’anno precedente con 263 appuntamenti rispetto ai 196 del 2023. Diminuiscono invece le altre tipologie passando da un totale di 64 a 48.

Ed eccoci alle iniziative. Si parte lunedì con la presentazione del libro ‘Null’altro che un lampo. Vita di Simone de Beavoir’ con la partecipazione di Valeria Carreri e Cecilia Valagussa. L’incontro con ingresso libero si svolgerà in Cineteca alle 17,30. Tra gli appuntamenti si ritrova anche lo show cooking ‘Nessuno mi può giudicare’ al Caffè Cavour venerdì alle 11,30 organizzato da Cna. A preparare la piadina saranno gli uomini, e la giuria sarà formata da donne. Da ricordare è la ‘Camminata degli uomini contro la violenza sulle donne’, attesa sabato mattina con partenza alle 10,30 da Castel Sismondo. Per l’otto marzo viene dunque chiesto agli uomini di metterci la faccia perché "la violenza non è solo nelle espressioni - spiega Donato Piegari vicepresidente dell’associazione DireUomo -. Ma ha radici profonde in tutti gli uomini. E’ un esercizio di potere. Per combattere la violenza, gli uomini devono rendersene conto e rinunciare a esercitare quel potere". Sono stati invitati anche gli studenti delle scuole.

Il lungo palinsesto di iniziative si concluderà il 30 marzo al cinema Fulgor con la conferenza ‘Contro il disonore’, in dialogo con Tiziana dal Pra, e a seguire la presentazione del libro ‘Femminicidi d’onore. Dal processo Saman ai diritti negati delle donne migranti’.

"Oggi la parità di genere è sancita costituzionalmente – chiude la vicesindaca -, ma sappiamo di essere ancora lontane da una piena ‘parità di sostanza’. In Italia, il lavoro di cura (figli, anziani, casa) pesa per il 75% sulle donne. Per questo è fondamentale mantenere i ‘riflettori accesi’ sui divari di genere: ‘L’otto sempre’ significa nutrire di azioni quotidiane il lavoro culturale e politico per i diritti delle donne. Tenere vivo il dibattito su questo tema è un obiettivo che Il Comune di Rimini, attraverso l’assessorato alle politiche di genere, la Casa delle Donne, la Rete Donne Rimini, insieme alle tante realtà ed associazioni del territorio coinvolte, continua e continuerà a mettere al centro, con la ferma volontà di fare la sua parte per una società più equa".

Andrea Oliva