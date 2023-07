"Donne famose, vere e inventate" Su il sipario, ci sono ’Le Riminesi’

Lo scrittore Piero Meldini, che per oltre 20 anni è stato il direttore della biblioteca Gambalunga di Rimini, ha scritto La Riminese. Dal testo è tratto lo spettacolo ideato da Massimo Roccaforte, in scena questa sera alla Corte degli Agostiniani ( ore 21), con 5 donne artiste di Rimini: Lia Celi voce narrante, Chiara Raggi, coordinatrice dello spettacolo e cantautrice, Elisa Genghini, Darma e Laura Benvenuti, musiciste di talento che racconteranno in musica Le Riminesi, come il titolo dello spettacolo.

Meldini, racconta di donne per qualche verso straordinarie. Ha esagerato nel descriverle?

"In una storiografia narrata da uomini, popolata e destinata agli uomini, le donne rappresentano l’eccezione. Queste, le 20 del mio libro, pur essendo lontane l’una dall’altra da secoli, sono state delle protagoniste assolute del loro tempo, nel bene e nel male. Ho voluto renderle vive attraverso le pagine di un libro. Sono molto contento che ora siano anche uno spettacolo".

Quale donna dello spettacolo assomiglia di più ai personaggi del suo libro?

"Lia Celi, l’azdora. Ma le artiste che saliranno sul palco hanno tutte una propria e ben definita identità, ma non le conosco bene come Lia. Lei è una donna multitasking, come Francesca da Rimini che ha scelto, non ha subito una scelta, è stata padrona del suo destino".

Narra di donne reali non come la Saraghina di Fellini.

"Donne famose, a cominciare da Francesca e Isotta e di donne sconosciute, di donne esistite e inventate. Come la ’Saraghina’, una donna unica composta di tutte le donne possibili".

Tanti anni come direttore della biblioteca , è nato lì ’La Riminese’?

"Sì catalogando, leggendo, approfondendo in un luogo dell’anima che è stato aperto al pubblico 400 anni fa, nella più antica biblioteca civica d’Italia".

Rosalba Corti