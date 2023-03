Donne, fede religiosa e velo sul capo

Capita sempre più di frequente che nelle nostre scuole e nelle nostre città alcune ragazze portino il velo. Questo indumento viene associato comunemente alla religione islamica. Ma qual è la sua origine? L’usanza non nasce con la religione islamica, ma era presente già prima nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e nell’antica Roma questa tradizione venne ripresa dalle donne appartenenti alla prima comunità fondata dal profeta Maometto. Nel Corano, non viene prescritto alle donne l’obbligo di indossare il velo, ma sia alle donne che agli uomini è richiesto di vestirsi in modo del decoroso e nascondendo le parti del corpo considerate sacre. Esistono molti tipi di velo, il più diffuso è sicuramente l’hijab, il più coprente è il burka.

Perché le donne si velano il capo? Lo scelgono liberamente e ad altre viene imposto. Solitamente le ragazze iniziano ad indossarlo durantel’età dello sviluppo come manifestazione della propria fede. Oggi le donne che portano il velo sono spesso oggetto di discriminazione. Molte non hanno voce in capitolo, in Iran sono obbligate a indossarlo altrimenti vengono arrestate, messe in prigione o uccise.

Classe II D