Donne, madri nelle carceri. Il riscatto è la relazione

"Domani faccio la brava, donne madri nelle carceri italiane", è una bellissima mostra fotografica che resterà aperta al pubblico fino al 10 marzo nell’ala moderna del museo della città “Luigi Tonini”. Le foto sono di Giampiero Corelli. In esclusiva anche il video con le interviste dello stesso Corelli alle detenute.

Il viaggio in 13 istituti penitenziari femminili (da Rebibbia alla Giudecca, da Pozzuoli alla Dozza) ha permesso di raccogliere in anni di lavoro, foto e intense video-interviste che sorprendono per la capacità di stare di fronte al dolore dell’altra. Solo il 4% di carcerati italiani è donna. Sono appena 2400 persone che vivono all’interno degli istituti maschili. Solo 5 istituti su 200 sono destinati esclusivamente alle donne. Vivono in piccoli spazi ed è come se vivessero una doppia pena, perché per le loro parti di carceri non ci sono fondi, sono sempre una minoranza. "Le donne che ho incontrato – spiega Corelli – spesso anche madri, hanno deciso di farsi fotografare per consegnarci una testimonianza forte delle loro vite di recluse. Un percorso che mi ha segnato profondamente, un’esperienza unica e indimenticabile". Il fotografo senza incalzare, ascolta. Storie di assassine, di donne consapevoli di aver commesso errori. A volte ingannate da un sogno d’amore finito male. Storie di droga, in un attimo ti porta via e ti fa fare cose che non vorresti. Fuori c’è il passato, i figli. L’autore entra nelle celle, raccoglie confessioni. Dedica la stessa attenzione alle guardie che in questa rappresentazione quasi si confondono con le stesse detenute, mettendo in risalto la relazione umana. Non ci sono buone o cattive ma semplicemente donne recluse. "Domani faccio la brava" è una concatenazione di immagini di singole donne in cui si alternano volti scolpiti dal disagio, e corpi costretti in uno spazio definito. Recluse e promiscue, a piccoli gruppi o a coppie, il riscatto è la relazione. Una ricerca che vuole documentare la bellezza dell’essere umano, in questo caso femminile, che conserva e difende le proprie caratteristiche anche in condizioni di disagio e a volte di degrado. Tutto il lavoro è pervaso da uno sguardo benevolo e assolutorio, ammantato di speranza. Giampiero Corelli è un bravissimo reporter, uno che trasforma le notizie in fotografie. È di quelli che stanno sul pezzo, abituati a partire appena c’è un lancio d’agenzia o la chiamata di un redattore. Da quasi 30 anni lavora al Resto del Carlino. All’inaugurazione della mostra lo scorso 14 febbraio erano presenti tra gli altri, Emma Petitti, presidente dell’assemblea legislativa dell’Emilia Romagna, monsignor Nicolò Anselmi vescovo di Rimini, la vicesindaca Chiara Bellini, l’assessora Francesca Mattei, la direttrice della casa circondariale di Rimini, Palma Mercurio, e la presidente di Donne impresa Confartigianato, Cristina Vizzini.