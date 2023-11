Donne minacciate, i violenti vanno isolati non basta il divieto di avvicinamento

Sono addolorato per la povera Giulia e per i suoi famigliari. Da inizio anno sono state uccise 105 donne, sono stanco di sentire dire ogni qualvolta che avviene un femminicidio le solite e inutili parole: non deve più succedere, ecc. Tutti in tv alle varie trasmissioni a discutere del problema, ma trascorsi 10 giorni tutto viene dimenticato, e sotto un’altra. Quando una donna denuncia il pericolo, il violento va isolato, non gli va solo impedito di avvicinarsi alla casa della donna, che se la vuole uccidere se ne frega del divieto. Si dà la scorta ai politici e si lasciano le donne in balia dei violenti.

Riccardo Ducci