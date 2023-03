Donne nel mirino Tunisino prende a botte la moglie incinta perché parla in italiano

Truccarsi, indossare abiti corti o parlare in italiano con i vicini di casa. Tutte cose categoricamente vietate ad una donna di origine tunisina, diventata succube del marito, un connazionale di 50 anni, che si ritrova ora a processo con l’accusa di maltrattamenti. Per farla ‘rigare dritto’, obbligandola a vivere secondo le regole da lui stesso imposte, l’uomo non avrebbe esitato – almeno secondo la ricostruzione degli inquirenti – a fare ricorso agli insulti e alle minacce, come quella di portarle via il permesso di soggiorno e farla rispedire nel Paese di origine, o addirittura di non farle più rivedere i figli. E quando le minacce non bastavano, ecco allora che arrivavano le botte. Rinviato a giudizio davanti ai giudici del Collegio, difeso dall’avvocato Federica Rossi, lo straniero deve rispondere di diversi episodi di violenza e prevaricazione a lui contestati nel periodo compreso tra il 2014 e il 2021. L’uomo, che attualmente si trova in carcere, ha respinto categoricamente le accuse, ma per lui il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha chiesto una condanna a 8 anni di reclusione.

Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, la donna sarebbe stata sottoposta ad un vero e proprio regime di ‘clausura’ da parte del marito, di diversi anni più grande di lei. Costretta a rimanere chiusa in casa, le era fatto divieto assoluto di comunicare con i vicini o di utilizzare la lingua italiana in qualsiasi circostanza, pena una punizione estremamente severa da parte del consorte. Secondo quanto denunciato alle forze dell’ordine dalla vittima, il marito non avrebbe esitato a puntarle un coltello davanti alla faccia o una chiave minacciando di cavarle gli occhi, il tutto davanti ai figli minorenni. Gli capitava spesso di perdere il controllo, specialmente quando aveva bevuto qualche bicchiere di troppo, e allora alle minacce verbali si sarebbero aggiunte quelle fisiche, con vere e proprie aggressioni ai danni della sfortunata moglie. Pugni e schiaffi che si sarebbero abbatuti su di lei, anche quando era incinta di tre mesi.

Sopraffatta da quel vortice di umiliazioni e vessazioni, la donna sarebbe stata costretta a piegarsi anche alle richieste sessuali del 50enne, sforzandosi di soddisfarlo per non incappare ancora di più nella sua collera. Un controllo fisico e psicologico esercitato anche nella vita di tutti i giorni: il marito, un uomo musulmano integralista ed intransigente, infatti, pretendeva che la compagna uscisse di casa solo con abiti lunghi e soprattutto senza trucco, consentendole unicamente di recarsi a svolgere dei lavori di pulizia nell’appartamento di un’altra donna nordafricana. Proprio durante una di queste visite di lavoro, la vittima avrebbe trovato ad attenderla nell’abitazione un poliziotto, allertato da un avvocato che aveva deciso di interessarsi al suo caso. L’agente avrebbe quindi raccolto la sua testimonianza registrandola con il telefonino.

Il tema della lotta alle violenze di genere è stato al centro delle iniziative che in questi giorni si sono svolte in tutta la provincia in occasione della Giornata internazionale della donna. Tra queste, la camminata degli uomini contro la violenza sulle donne, con partenza da piazza Tre Martiri. Un invito a prendere "una posizione in prima persona contro ogni forma di disparità tra uomo e donna, contro ogni espressione di discriminazione e violenza di genere".

l.m.