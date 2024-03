Donne nella marineria Adriatica. Via allo studio dell’antropologa

Che ruolo hanno avuto le donne nel mondo della marineria Adriatica e quindi anche a Cattolica? Fare luce su tutto questo sarà il compito della ricercatrice Federica Cozzio (foto), vincitrice della borsa di ricerca dedicata al progetto "Cultura del mare: immaginari di genere e saperi femminili nella marineria tradizionale adriatica" nell’ambito del Dottorato in Patrimonio Immateriale nell’Innovazione Socio-Culturale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Il progetto "Culture del Mare" nasce dalla partnership tra Università e Museo della Regina nell’ambito del GEP (Gender Equality Plan) 2021-24 e prevede una ricerca antropologica sulla storia recente della marineria tradizionale adriatica con particolare attenzione ai ruoli e agli immaginari di genere, e alle loro trasformazioni nel tempo. Il progetto dura 3 anni. Sotto la supervisione della direttrice del Museo, Laura Menin, membro del collegio docenti del Dottorato, l’antropologa visiva Federica Cozzio trascorrerà almeno 9 mesi in città studiando e passando in rassegna tutto il materiale e gli archivi presenti nel territorio. Prima di arrivare a Cattolica, Cozzio, ha fatto tappa al Museo della Marineria di Cesenatico.

lu.pi.