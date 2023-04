Donne, riparte il corso di autodifesa Aperte le iscrizioni

A Rimini sono aperte le iscrizioni per il “corso di introduzione alla difesa personale” organizzato dalla Casa delle Donne in collaborazione con le Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia e Polizia locale che metteranno a disposizione gratuitamente propri istruttori), l’Associazione “Rompi il Silenzio”, l’Asd “La Pedivella” e il Centro Sportivo Italiano di Rimini. Il corso sarà nella palestra della scuola “De Amicis” a partire dal 2 maggio, tutti i martedì e i giovedì dalle 17 alle 18 per un totale di 10 giornate e terminerà quindi l’1giugno. La prima e l’ultima lezione saranno tenute dalle operatrici del centro Antiviolenza comunale.