Donne spiate e foto in rete, l’appello a reagire dopo il caso ‘Mia moglie’: “Ribellatevi”

Rimini, 28 agosto 2025 – Il caso del gruppo Facebook ‘Mia moglie’ continua a sollevare sdegno in tutta Italia e non risparmia nemmeno il territorio riminese.

Tra i 32mila iscritti individuati prima della chiusura da parte di Meta, infatti, figurerebbero anche uomini residenti in Romagna, professionisti, appartenenti alle forze dell’ordine, avvocati e altre figure insospettabili. Il gruppo era nato per scambiarsi foto intime e video rubati di donne – mogli, compagne o fidanzate – spesso riprese a loro insaputa nelle abitazioni o in contesti privati, con la conseguente diffusione massiccia di materiale sessualmente esplicito.

Per il momento alla polizia postale di Rimini non risultano denunce da parte di vittime locali, ma è probabile che nelle prossime settimane qualcuna decida di farsi avanti. A incoraggiarle è la consigliera di parità della Provincia di Rimini, Adriana Ventura, che lancia un appello: “Il mio invito alle donne che hanno scoperto di essere state tradite nella loro intimità è quello di ribellarsi, non di chiudersi nel silenzio per paura o vergogna. Non siete voi a dovervi nascondere, ma chi ha violato la vostra dignità”.

Ventura ha ricordato come nel 2017, in collaborazione con l’avvocata Marisa Marraffino, si sia riusciti a dare vita al primo processo penale collettivo in Italia legato alla diffusione di materiale rubato, con la condanna definitiva in Cassazione dell’autore. “Anche in quel caso le donne agirono compatte e superarono difficoltà iniziali grazie al sostegno reciproco e alla rete territoriale”, sottolinea.

Secondo la consigliera, i reati configurabili vanno dalla diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite fino all’interferenza nella vita privata.

Il caso delle foto scandalo anche nel Riminese

Le foto rubate e pubblicate nel gruppo Facebook ‘Mia Moglie’ riguardano anche ragazze in leggings e pantaloncini immortalate tra gli scaffali di un supermercato oppure tra gli stand di RiminiWellness. Foto rubate anche di donne in costume da bagno sorprese a loro insaputa sulla spiaggia. Gli scatti sono stati fatti senza il consenso delle malcapitate e sono poi stati pubblicati in un forum da oltre 200mila utenti iscritti, con lo scopo di mostrali a estranei e commentarli in modi volgari e sessualmente espliciti.

Coinvolto anche il Riminese dopo una segnalazione. La nuova polemica ruota attorno al sito ‘Phica.eu’, attivo dal 2005 con iscritti provenienti da tutta Italia. Uno spazio virtuale dedicato agli argomenti più disparati ma dove non mancano contenuti a sfondo sessuale e immagini di donne e ragazze riprese di spalle o con il volto oscurato impegnate in attività quotidiane, come fare la spesa o una semplice passeggiata.