Donne, un corso per difendersi

Difendersi da soli. Torna dal primo giorno di febbraio la nuova edizione del corso di difesa personale femminile, organizzato dalla commissione pari opportunità del Comune di Riccione in collaborazione con il comando provinciale di Rimini dell’Arma dei carabinieri. Le lezioni saranno caratterizzate da una parte teorica e una pratica, tenute da istruttori qualificati. L’obiettivo è insegnare alle partecipanti a gestire la paura e a difendersi in maniera efficace nel caso in cui si subisca una aggressione. Il corso di autodifesa femminile è a ingresso libero ed è rivolto a donne di età non inferiore a 17 anni, fino ad un massimo di 25 partecipanti. Le lezioni si svolgono ogni martedì e giovedì, dal primo di febbraio al 5 marzo, alla palestra comunale di viale Bergamo 10, dalle 18,30 alle 20. Per partecipare è richiesto il certificato medico per attività sportiva non agonistica.