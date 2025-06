Donne vittime di violenza, nuova casa sicura

Un nuovo passo concreto per la tutela delle donne vittime di violenza è in arrivo grazie a un intervento di manutenzione straordinaria da 80 mila euro che permetterà di riqualificare un alloggio temporaneo dedicato. L’intervento consentirà di ospitare fino a quattro persone, ovvero due nuclei famigliari, in un ambiente sicuro, riservato e accogliente.

Il progetto, finanziato nell’ambito del Bando regionale per il sostegno alle donne vittime di violenza, punta a offrire un rifugio protetto per chi sta vivendo un momento di forte vulnerabilità. I lavori interesseranno la copertura dell’edificio, le murature e le finiture interne, migliorando sensibilmente comfort e sicurezza. Particolare attenzione sarà data alla redistribuzione degli spazi, che permetterà una migliore funzionalità degli ambienti, sempre nel rispetto della riservatezza e della normativa vigente.

Oltre all’adeguamento strutturale, l’alloggio sarà pensato in un’ottica di sostenibilità e risparmio energetico, garantendo una qualità abitativa elevata per le ospiti e i loro figli. Un intervento che rafforza l’impegno del territorio nella protezione delle donne e nella costruzione di percorsi di autonomia e rinascita.

Nel corso del 2024, il Centro Antiviolenza comunale ha accolto 282 donne, di cui 39 ospitate in strutture protette insieme a 33 minori. Numeri che evidenziano un bisogno concreto di spazi sicuri e adeguati. Con questo nuovo intervento, si amplia la rete di protezione, offrendo un’opportunità concreta di ripartenza.

Per ricevere supporto o informazioni, è possibile contattare il Centro Antiviolenza “Rompi il Silenzio” al numero 346 5016665 (anche via chat), al numero verde nazionale 1522, oppure scrivendo a info@rompiilsilenzio.org.