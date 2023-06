Dopo 30 anni Vagnini lascia la Polisportiva

Dopo trent’anni, Fabrizio Vagnini lascia la presidenza della Polisportiva di San Lorenzo che, nata nel 1978, mira a formare nuove leve del calcio, ma puntando tanto sull’educazione dei ragazzi e sulla valenza aggregativa. A darne notizia a poche settimane dalle elezioni del direttivo è lui stesso: "dal primo luglio non sarò più presidente. È una storia di amore lunga trent’anni che naturalmente non finisce qui". E’ sua intenzione infatti continuare a dare una mano, quindi spiega: "Ho maturato questa scelta nel tempo perché dopo trent’anni di presidenza è giusto dare una continuità con persone che mi affiancano da anni che ringrazio per il percorso fatto insieme e che senza di loro non avremmo potuto fare. In questa stagione di successo nel settore giovanile l’incontro con Matteo Ortalli e Alessandro Manzaroli è stata una scommessa fatta con stretta di mano: la nostra filosofia del calcio era identica, ci siamo subito sintonizzati. Un riconoscimento di stima e affetto va a Giuseppe Ciotti e a Renzo Ugolini per gli anni trascorsi insieme".

Prosegue: "La prima squadra purtroppo è retrocessa, ma abbiamo chiesto il ripescaggio. La nostra filosofia del calcio, far giocare i nostri ragazzi, è stata condivisa dal pubblico sempre presente in casa e in trasferta". Il presidente ricorda che questo è stato "un anno importante per la sistemazione della struttura sportiva (spogliatoi, recinzioni, fari e altri interventi) grazie all’amministrazione precedente. Ora manca un campo sintetico per il calcio a 11 e il rifacimento del manto del campo esistente che stiamo chiedendo all’attuale amministrazione".

ni.co.