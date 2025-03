Dopo 37 anni di lavoro lascia il municipio

Dopo 37 anni di servizio, di cui gli ultimi passati agli affari istituzionali, la dipendente comunale Lorella Costa è arrivata al traguardo della pensione. Ieri è tornata ancora una volta a Palazzo Mancini per un brindisi con tutti i colleghi e le colleghe che hanno condiviso con lei anni di lavoro. A portarle i saluti dell’amministrazione, di tutti i dipendenti e della città, è stata la sindaca Franca Foronchi che l’ha ricevuta nel suo ufficio. "Auguro a Lorella Costa una nuova vita piena di soddisfazioni e tante belle esperienze – ha ribadito la prima cittadina – Con la pensione si chiude un ciclo, ma se ne apre uno nuovo e anche più ricco in cui si ha più tempo per se stessi e per i propri cari".