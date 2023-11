Dopo 60 anni chiude la storica edicola: "Impossibile continuare"

"Credevo che questo lavoro mi avrebbe portato fino alla pensione, e invece...". Sandro Russo oggi non alzerà la serranda dell’edicola di Viserba mare, come ha fatto da dieci anni a questa parte ogni mattina. L’edicola storica di via Dati che si affaccia su Piazza Pascoli chiude i battenti, dopo 60 anni di gloriosa attività. Almeno per il momento. "So che i proprietari stanno cercando qualcuno che la gestisca, ma sembra che ancora non ci siano novità – racconta Russo – E’ stata una scelta difficile e anche dolorosa, ma non potevo più continuare. Negli ultimi anni è diventato davvero impossibile". Giornali, libri, cancelleria. Ma anche ricariche del telefono, pagamento delle bollette. Quell’edicola è sempre stata un punto di riferimento per i viserbesi, ma anche per i turisti. "E anche un punto di aggregazione – sottolinea Russo nel suo ultimo giorno di lavoro nel negozio di Viserba – In tanti ogni mattina arrivavano qui, chi a piedi, chi in bicicletta, compravano il giornale, scambiavano due chiacchiere. Era anche un modo per passare qualche ora durante la giornata. Ed è un peccato che, pian piano, tante di queste edicole siano costrette a chiudere". La notizia fa storcere il naso a molti a Viserba. Sui social centinaia di commenti accompagnano l’ultimo giorno dell’edicola viserbese. "Un pezzo di Viserba che se ne va...", commenta qualcuno.