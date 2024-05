Dopo 88 anni chiude ’L’Emiliana’. Era "il paradiso delle signore"

Un altro pezzo di storia del commercio riminese scompare dalla scena. Si tratta dello storico

negozio “L’Emiliana”, da sempre considerato il paradiso delle signore riminesi, che vi si recavano non solo per scovare l’oggetto desiderato ma anche per scambiare quattro piacevoli

chiacchiere assieme alle sorelle Belicchi, che avevano fin da giovanissime preso in mano le re-

dini dell’azienda fondata dal padre nel 1936. Un punto d’incontro più che un negozio.

Aldo Belicchi era entrato nel mondo del lavoro ancora adolescente, come usava allora, ma è

bastato poco tempo perché il suo spirito intraprendente lo portasse ad aprire un’attività in proprio che proponeva articoli di cartoleria e profumeria in via Mentana. Dopo la guerra riesce a rimettere in piedi la propria impresa commerciale nella centralissima via Mentana, adattandola alle mutate esigenze del dopoguerra. Al suo fianco c’è ora la moglie Marta che dà il primo tocco femminile all’azienda e amplia la gamma degli oggetti che fanno bella mostra sulle vetrine del negozio. Risalgono a quel periodo le cartoline delle edizioni “L’Emiliana” con vedute della città ricostruita, che oggi fanno la gioia dei collezionisti. Alla fine degli anni sessanta entrano in azienda le tre figlie, Franca, Paola ed Alda che im-

primono una nuova svolta con un gusto tutto femminile. In poco tempo il negozio si anima di oggetti dalle forme armoniose ed eleganti, realizzati in materiali pregiati come argento e legno, porcellane e cristalli.

Negli anni novanta lo sviluppo dell’attività costringe l’azienda a lasciare la sede storica di via

Mentana per il nuovo showroom fuori dal centro storico in via Padre Tosi per poi spostarsi definitivamente in zona Celle. Oggi è in via Emilia in prossimità della nuova Fiera. Però, anche le più belle storie sono destinate prima o poi a finire.