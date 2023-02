Dopo Cortina prossima tappa Madonna Continua la marcia della Perla sulla neve

Cavalli e cavalieri a Cortina d’Ampezzo, mosconi gonfiabili e beach volley sulla neve di Canazei. Mancano solo i dj come prodotto d’esportazione riccionese. Detto e fatto. Il trittico di eventi nelle località di montagna si concluderà dal 3 al 5 marzo sulle nevi di Madonna di Campiglio. Per essere esatti, sarà il palco nella centralissima piazza Sissi ad accogliere i dj in arrivo da Riccione. Verrà realizzato un villaggio con tanto di maxi scritte ‘Riccione.it’ dove divertirsi e ballare. I primi due appuntamenti sulla neve hanno dato gli effetti sperati: far conoscere il nome Riccione a una vasta clientela soprattutto straniera (a Canazei i visitatori stranieri sono il 60%), e stuzzicare media e social con le partite a Polo sulle nevi di Cortina (nella foto Attilio Cenni e la sindaca Daniela Angelini). Ora manca solo il piatto forte, i dj. Vista la tradizione della riviera è vietato steccare.