Dopo gli allagamenti apre il cantiere in viale Sancisi

Dopo i disagi e gli allagamenti in cantine e garage avvenuti nella zona di via Silvio Sancisi e dintorni a Santarcangelo, a causa della rottura della rete fognaria, lunedì partiranno finalmente i lavori per sistemarla. In realtà il cantiere di Hera doveva iniziare già nei giorni scorsi, ma il meteo e alcune questioni tecniche hanno fatto slittare tutto. Il cantiere durerà almeno un paio di settimane: via Sancisi sarà chiusa al traffico e alla sosta e via Piave sarà percorribile a senso unico alternato per la durata dell’intervento. Da via Piave sarà possibile solo la svolta a sinistra in via Togliatti, chi arriva da via XXIV Maggio potrà solo proseguire su via Piave o svoltare in via Togliatti e chi proviene da quest’ultima dovrà necessariamente svoltare a destra in via Piave. Intanto prosegue il cantiere di Hera sulla rete idrica lungo la via Trasversale Marecchia, vicino alla rotatoria con la strada di Gronda: i lavori andranno avanti fino al 24 marzo. Proseguono, infine, i lavori di Anthea per la manutenzione straordinaria della pista ciclopedonale sulla Santarcangiolese. Il prossimo tratto interessato dal cantiere sarà tra le vie Contea e Santa Maria, dal 3 marzo al 9 aprile, e a causa dei lavori sarà vietato il transito a biciclette, monopattini e pedoni. La sistemazione della ciclabile (per una spesa di 130mila euro) riguarderà tutte le parti ammalorate del tracciato, lungo quasi tre chilometri.