Dopo Halloween i ‘brividi’ con Ecomondo

Halloween tira la volata ad Ecomondo. Stiamo parlando di presenze turistiche, ed anche se Ognissanti cade nel bel mezzo della settimana e inibisce un lungo ponte, per Visit Rimini l’appeal della due giorni tra domani e giovedì sta comunque facendosi sentire nelle prenotazioni alberghiere. "La città registra per Halloween un buon movimento – commenta Visit Rimini - non come lo scorso anno quando Ognissanti era un vero e proprio ponte mentre quest’anno cade tra martedì e mercoledì, ma comunque i numeri sono interessanti, forti dell’appeal che registrano le proposte che includono i parchi tematici che trainano le prenotazioni". Le festività di Ognissanti faranno da traino a un novembre da grandi numeri. Dopo i brividi di Halloween arriveranno quelli di Ecomondo, dal 7 al 10 novembre, che si prospetta una edizione da record. "L’occupazione alberghiera nei primi quattro giorni della settimana è ben al di sopra dello scorso anno. Nei 4 stelle c’è il tutto esaurito, e nei tre stelle ci si avvicina". Ma prima verranno dolcetti e scherzetti. Ci saranno anche le visite guidate a cura di VisitRimini alla scoperta di Rimini tra misteri e leggende, per bambini e adulti nella giornata odierna. Le feste di Halloween in maschera con animazione per grandi e piccoli continuano nei parchi del divertimento, che si riempiono di zucche, pipistrelli, streghe, spettacoli dal vivo e truccabimbi. Oggi Fiabilandia rimane aperto fino alle 22 per la sfilata concorso dei costumi più spaventosi con premi per tutti i bambini che parteciperanno.