Dopo i ritardi si sblocca il cantiere del palasport

Si sblocca il cantiere del nuovo palazzetto dello sport a Misano. Per mesi i lavori sono andati a rilento accumulando un ritardo che alla consegna della struttura potrebbe pesare per circa sei mesi. Ad avere fermato il cantiere è stato il problema dei prezzi dei materiali. Come accade in tanti altri cantieri, i prezzi sono aumentati in modo importante. L’amministrazione ha trattato con l’impresa. Rispetto alla cifra iniziale che doveva aggirarsi sul milione di euro, si è arrivati a circa 1,5 milioni complessivi anche per le migliorie al progetto inserite in corso d’opera.

Negli ultimi giorni è iniziata la posa del prefabbricato che ospiterà il nuovo impianto sportivo, che sarà multidisciplinare. Il palasport avrà una capienza di 180 posti e fornirà nuovi spazi per manifestazioni di carattere sportivo. "Siamo contenti che i lavori siano potuti riprendere – dice il sindaco Fabrizio Piccioni -. La realizzazione dell’opera è molto importante per la città di Misano, perché l’attività sportiva delle nostre associazioni necessita di spazi sempre maggiori. Non da meno, la nuova struttura sarà utile per attirare sempre più manifestazioni di carattere sportivo, attività che negli ultimi anni ci ha consentito di destagionalizzare e di integrare la nostra offerta turistica. Ora ci auguriamo che i lavori possano procedere celermente verso la conclusione. Speriamo siano finiti già entro la prossima estate".