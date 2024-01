Dopo il boom di Capodanno si pensa già alla Pasqua

Una carica di oltre 20mila persone sono arrivate a Bellaria Igea Marina per il Natale e la città annuncia già l’apertura di oltre 70 alberghi per le festività pasquali e 100 strutture ricettive per il 25 aprile. Dati alla mano con le presenze natalizie, Fondazione Verdeblu e Comune sono già proiettati a primavera. Da una parte il vicesindaco e assessore al Turismo, Brunoangelo Galli (nella foto), ‘gongola’ con i numeri dell’Energy Christmas: "Abbiamo ampliato l’offerta di Natale con nuovi spazi, come la pista di ghiaccio e il villaggio luminoso, ma abbiamo in questo modo consolidato la nostra filosofia di innovazione nella tradizione. Abbiamo avuto poi sette palchi diversi e siamo felici che anche il Capodanno diffuso sia piaciuto". Dall’altra è già stato annunciato il programma di eventi per Pasqua. Gli albergatori sono entusiasti: "È una scelta vincente programmare già a Ferragosto il Natale e ora uscire con la Pasqua". Simona Pagliarani (Aia) assicura: "Aver annunciato già i nomi degli ospiti e le giornate di eventi è una strategia importante a livello nazionale. Siamo pronti anche noi, con 70 strutture per il periodo pasquale, che quest’anno arriva in anticipo. I turisti sono in aumento a Bellaria Igea Marina e manca pochissimo al sold out totale dei nostri hotel. Se continua così dovremo chiedere aiuto a San Mauro Mare e a Torre Pedrera, come succederà per il ponte del 25 aprile, dove con gli eventi sportivi Kiklos non basteranno le nostre 100 attività ricettive aperte". Per quanto riguarda il Natale bellariese sono stati oltre 7mila gli accessi alla ‘snow globe’, 4mila le corse sulle slitte di Babbo Natale e 12mila le presenze per le realtà virtuali in otto postazioni diverse. Sempre sold out la pista di pattinaggio e oltre 15mila presenze sono state registrate per il presepe di sabbia al bagno 76 di Igea Marina.

"Gli allestimenti di forte impatto hanno creato decisamente molta curiosità e appeal – spiega il direttore artistico Andrea Prada che ha curato gli allestimenti, attrazioni e eventi – Siamo andati avanti con appuntamenti per un mese, e abbiamo voluto coinvolgere i giovanissimi (generazione Alpha e Z) con stare del web e creator tra i più amati sui social". "I grandi numeri di questo Natale – fa eco Paolo Borghesi di Verdeblu – hanno dato la possibilità alle attività ricettive e economiche di usufruire di un aiuto anche lontano dalla stagione estiva".

r. c.