"Dopo il Bronx anche Rivazzurra diventerà un posto figo"

E’ lei che pubblicizza il ristorante a ’Rivazzurra Bronx’?

"Sì. Sono Enzu Vitiello, titolare di Enzu Rivazzurra".

Quando ha aperto il locale di street food asiatico?

"Ho cominciato nel periodo della pandemia, era il 2020, quando tutti chiudevano".

’Enzu’ è una catena in franchising di cucina asiatica?

"Sì. Io ho investito a Rivazzurra, ho aperto un mio locale, ho messo soldi nell’attività e assunto dipendenti".

Lei come sta a Rivazzurra?

"Mi piace, ho un sacco di amici. Vado al mare a Rivazzurra".

Non ci abita però?

"A dire il vero sto cercando casa a Rivazzurra".

Sa che hanno chiesto al Comune di far chiudere il locale?

"Non capisco come mai si sia scatenata tutta questa polemica su una battuta goliardica per identificare questo quartiere di Rimini. Qualche problemino Rivazzurra ce l’ha. O vogliamo fare finta di niente?".

Ma qualcuno si è risentito.

"Mi viene da pensare che ci si offenda perchè un fondo di verità c’è".

Sorpreso dalle reazioni?

"Ora che ci penso sono felice di questo articolo che avete scritto. Magari per una volta si smette di chiacchierare e di fare proclami e si fa qualcosa". Ad esempio?

"Ad esempio invito tutti quelli che parlano a investire qui. Viva Rivazzura Bronx. Peraltro il Bronx è diventato un quartiere molto figo di New York, dove ci vogliono andare artisti e attori... Magari facciamo la stessa cosa con Rivazzurra!"

m.gra.