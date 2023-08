Dopo il ciclone tornerà a splendere il sole

Passata il ciclone annunciato per i prossimi giorni, si annuncia un settembre positivo per il turismo. Le previsioni di H-Benchmark, piattaforma che mette in fila oltre 200 indicatori di performance, strategici per la destinazione e la struttura ricettiva, indicano tre punti in più di occupazione media rispetto al settembre del 2022. Nei primi 15 giorni del mese il tasso di riempimento delle camere arriverà al 60 per cento. Scenderà al 35 per cento nella seconda metà di settembre (quando resterà aperto un numero molto meno alto di alberghi). "Avremo un buon recupero di turisti stranieri – dicono dalla cooperativa Promozione alberghiera –, in parte quelli che avevano rinunciato alle vacanze o disdetto a maggio e giugno. Soprattutto provenienti da Germania, Austria, Francia, Olanda e Belgio. Ottimo il riempimento dei voli Raynair sul Fellini da Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria nel periodo. E importanti picchi di presenze turistiche in concomitanza con i principali tra i tanti eventi del mese: Moto GP, convegno degli alcolisti anonimi al palacongressi, Wake Cup Call con i training groupo di Alfio Bardolla in fiera (ben 12mila presenze totali), il convegno internazionale sulla disabilità al palacongressi.