Dopo il Covid fuga verso la città A Rimini duemila residenti in più, siamo tra i 10 centri più attrattivi

A Rimini si vive bene, lo dice anche l’indagine del Sole 24 ore sulle città medio grandi più attrattive. C’è un numero che più di tutti segna questa tendenza, è 2082. Si tratta dei nuovi residenti che negli ultimi quattro anni hanno deciso di trasferirsi migrando da altri comuni fino a Rimini. L’indagine del Sole 24 Ore ha preso in esame la bellezza di 7mila comuni italiani, divisi per fascia di popolazione. In seconda fascia, nelle città medio grandi, Rimini è tra le prime dieci in compagnia di Forlì, Cesena e Ravenna, rimanendo alle romagnole. Il mare è tra quegli elementi che ha inciso sulla scelta di migliaia di persone di trasferirsi in città nel periodo che va dall’aprile dello scorso anno a quello del 2023. Dodici mesi che il Sole 24 ore ha messo a confronto con il saldo demografico nel 2019, anno pre pandemico. Dopo la pandemia sono in parte cambiate le sensibilità e l’attenzione al luogo in cui si vuole vivere. Rimini a quanto pare, attrae con un saldo migratorio di 3,36 ogni mille residenti nel periodo preso in considerazione. Il paragone rispetto al 2019 segna un -0,64, ma negli ultimi quattro anni resta positivo (6,16) con oltre 2mila residenti ‘tolti’ ad altri comuni al netto dei trasferimenti verso altre città. Tant’è che il primo gennaio la popolazione riminese era aumentata di 605 unità, e nei primi 4 mesi dell’anno se ne sono aggiunti altri 63. Ma perché Rimini attrae? "La presenza del mare è un elemento fondamentale - premette l’assessore alla statistica, Anna Montini -, così come la possibilità di poter accedere a tutti i servizi senza doversi spostare di molti chilometri. Elementi che il post pandemia ha reso ancor più desiderabili. Dopo lo choc del Covid, c’è una spiccata tendenza ad allontanarsi dai luoghi densamente urbanizzati per ricercare contesti maggiormente naturalizzati, ma comunque ben collegati, in cui magari si possa rinunciare all’auto per spostarsi nei tragitti casa-lavoro". Insomma, verde, mare e servizi a portata di mano. "Rimini ha il privilegio di essere città di mare, circondata da colline meravigliose, offre una quantità di servizi in grado di rispondere alle esigenze delle famiglie di tutti i tipi. Come amministrazione stiamo investendo per rendere Rimini sempre più attrattiva non solo per i visitatori, ma anche e soprattutto per chi la vive tutto l’anno".