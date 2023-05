Dopo il maltempo si brinda con la Rebola Dai ristoranti riminesi a quelli negli Stati Uniti

Un brindisi per guadare all’estate dopo il maltempo. "Nella nostra zona danni ai vigneti non ce ne sono stati - premette il presidente della Strada dei vini e dei sapori Sandro Santini -. C’è apprensione per chi fa biologico visto che tanta acqua può generare generare malattia nelle pante". Intanto si brinda e il bicchiere non poteva che essere riempito con la Rebola, sempre più un tratto distintivo di questo territorio. Una settimana di eventi iniziata con la conferenza stampa per la presentazione della Rimini Rebola Week avvenuto al ristorante Yeppa di Atlanta. Lo stesso ristorante riserverà una serata, martedì prossimo, a degustazioni con la Rebola. A Rimini intanto si stappano le bottiglie nei Rebola Point alla Chesa de Vein, Cimina Dolciaria ed Enoteca Amatori oggi e domani. L’iniziativa è ampia con tutte e 16 le cantine produttrici saranno aperte sabato e domenica e sempre più ristoranti che partecipano al progetto con la Rebola ad un prezzo di lancio nel week end. Sarà Rebola come aperitivo in via Mentana oggi ed al Bagno Tiki 26 domani. Ci sarà un calice di vino offerto anche al cinema Fulgor in occasione dell’uscita del Film di Marco Bellocchio ‘Rapito’.