Dopo il trionfo in Coppa le ragazze dell’Omag Mt alla Fom Industrie

La Coppa Italia di serie A2 di volley femminile diventa un orgoglio per il territorio ed anche gli sponsor locali partecipano alla festa della Omag Mt San Giovanni. Fom Industrie ha accolto la squadra nella propria sede a Cattolica per uno shooting fotografico. L’azienda, da tempo sponsor del team, "ha sempre creduto nel progetto sportivo delle ragazze, che oggi rappresentano una realtà di eccellenza del volley italiano". Lo shooting fotografico è "un momento speciale per celebrare il legame tra l’azienda e la squadra".