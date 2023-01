Dopo il weekend torna il maltempo

È in arrivo un vento di burrasca a intensità moderata (6274 Kmh) da sud-ovest, con raffiche più intense nella fascia appenninica. A dirlo è la Protezione civile, che nel diramare l’allerta meteo per i prossimi giorni mette in guardia i cittadini già per la giornata di oggi, mentre a partire da lunedì "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti" a partire dalla notte tra oggi e domani. Nei giorni a seguire, l’ alta pressione manterrà condizioni stabili tra le giornate di martedì e mercoledì. Ma da giovedì l’approssimarsi di una nuova perturbazione potrà portare un parziale peggioramento con anche un abbassamento delle temperature.