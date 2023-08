Dopo la brutale aggressione Mattia torna sul palco Gli amici: "Una serata per stargli vicino e aiutarlo"

Una serata per Mattia, con Mattia. Domani a Santarcangelo Mare torna sul palco Mattia Sberlati, il 33enne autistico selvaggiamente aggredito in piazza Ganganelli il 20 novembre scorso. Il ragazzo che l’ha colpito con un pugno al volto, causando fratture e vari traumi al volto, è stato denunciato per lesioni personali aggravate. Intanto Mattia, grazie all’aiuto della madre Roberta e degli amici, sta cercanco faticosamente di tornare alla normalità. E domani sera il giovane sarà protagonista di uno speciale show a Santarcangelo Mare, in cui leggerà alcune delle sue poesie farà qualche sketch comico, accompagnato dai brani musicali preferiti. "Sarà bello rivedere Mattia di nuovo sul palco – dice l’amico Tiziano Corbelli – E sarebbe bello vedere tanti santarcangiolesi, per fargli sentire tutto l’affetto e il calore della città".

Durante l’evento di domani sera, che è stato organizzato con la collaborazione del bar FuoriCentro, si potranno inoltre acquistare le ultime copie disponibili del libro di poesie realizzato da Mattia, dal titolo Sette paia di jeans, che il 33enne aveva presentato proprio a Santarcangelo Mare lo scorso anno. I proventi delle vendite del volume verranno interamente destinati al giovane e alla sua famiglia. L’appuntamento è per domani sera dalle 20,30, ingresso libero. Chi vorrà anche cenare a Santarcangelo Mare, potrà farlo prenotandosi al numero 345.7612590.